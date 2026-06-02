Tödlicher Unfall im Norden: Biker kracht in Radfahrer

Reinbek - Am Montagabend ist ein 62-jähriger Fahrradfahrer bei einem Zusammenprall mit einem Biker nahe Reinbek (Kreis Stormarn) ums Leben gekommen.

Für die Ermittlungen zum Unfallhergang wurde ein Sachverständiger angefordert. © Von Fehrn/ Holstein-Report

Zu dem fatalen Crash kam es gegen 18.20 Uhr auf der L314 zwischen Schönningstedt und Aumühle.

Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, war der 19-jährige Biker in Richtung Aumühle unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache mit dem 62-Jährigen zusammenprallte.

Die Kollision war so heftig, dass das Fahrrad in zwei Teile gerissen wurde. Für den Radfahrer kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle.

Der 19-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber "Christoph 67" in ein Krankenhaus geflogen.