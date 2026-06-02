Tödlicher Unfall im Norden: Biker kracht in Radfahrer
Reinbek - Am Montagabend ist ein 62-jähriger Fahrradfahrer bei einem Zusammenprall mit einem Biker nahe Reinbek (Kreis Stormarn) ums Leben gekommen.
Zu dem fatalen Crash kam es gegen 18.20 Uhr auf der L314 zwischen Schönningstedt und Aumühle.
Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, war der 19-jährige Biker in Richtung Aumühle unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache mit dem 62-Jährigen zusammenprallte.
Die Kollision war so heftig, dass das Fahrrad in zwei Teile gerissen wurde. Für den Radfahrer kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle.
Der 19-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber "Christoph 67" in ein Krankenhaus geflogen.
Die Staatsanwaltschaft hat für die Unfallaufnahme einen Sachverständigen angefordert. Die L314 war in diesem Bereich bis 22.30 Uhr voll gesperrt.
Titelfoto: Von Fehrn/ Holstein-Report