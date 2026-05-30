Verletzte nach Auffahrunfall auf der B201: Hubschrauber im Einsatz
Schleswig - Bei einem Unfall auf der B201 bei Schleswig wurden am Samstag drei Menschen verletzt.
Gegen 11.50 Uhr eilte ein Großaufgebot an Rettungskräften samt Rettungshubschrauber "Christoph Europa 5" zu einer Unfallstelle auf der B201.
An der Anschlussstelle Ratsteich soll ein Autofahrer beim Einfädeln auf die Bundesstraße gleich zwei Autos übersehen haben.
Die Fahrer der beiden Wagen konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen, es kam zum Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.
Der Polizei wurden zunächst sieben Verletzte und eine eingeklemmte Person gemeldet, vor Ort gab es aber schnell eine Entwarnung.
Eine am Unfall beteiligte Familie mit zwei Kindern konnte laut Reporter vor Ort nach ambulanter Behandlung die Fahrt fortsetzen.
Drei Personen wurden von den Rettern in ein Krankenhaus gebracht. Die Schwere der Verletzung ist noch unklar.
Die B201 musste für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten bis etwa 13 Uhr voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.
Titelfoto: nordpresse mediendienst/Nico Hessel