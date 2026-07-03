Von Transporter überrollt? Frau stirbt noch vor Ort

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In Lübeck ist eine Frau nach einem Unfall gestorben. Nach Angaben des "NDR" sei ein Transporter von selbst losgerollt und habe zwei Menschen erfasst.

Von Felix Müschen

Lübeck - Schrecklicher Vorfall im Noren: Eine Frau ist bei einem Verkehrsunfall in Lübeck (Schleswig-Holstein) ums Leben gekommen.

Ein Transporter soll zwei Menschen überrollt haben.
Ein Transporter soll zwei Menschen überrollt haben.  © Florian Sprenger/Holstein-Report/Marcel von Fehrn

Das bestätigte eine Mitarbeiterin der Polizei. Nach Informationen des "NDR" hatte sich am Donnerstagabend ein Transporter selbstständig gemacht und zwei Menschen überrollt.

Beide mussten reanimiert werden. Die Frau starb noch am Unfallort, die andere Person kam verletzt in ein Krankenhaus.

Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Titelfoto: Florian Sprenger/Holstein-Report/Marcel von Fehrn

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