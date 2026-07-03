Von Transporter überrollt? Frau stirbt noch vor Ort

Lübeck - Schrecklicher Vorfall im Noren: Eine Frau ist bei einem Verkehrsunfall in Lübeck ( Schleswig-Holstein ) ums Leben gekommen.

Das bestätigte eine Mitarbeiterin der Polizei . Nach Informationen des "NDR" hatte sich am Donnerstagabend ein Transporter selbstständig gemacht und zwei Menschen überrollt.

Beide mussten reanimiert werden. Die Frau starb noch am Unfallort, die andere Person kam verletzt in ein Krankenhaus.

Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.