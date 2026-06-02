Schock auf Sylt! Beton-Vordach reißt ab, Familie vor Ruin

Westerland/Sylt - Im Zentrum von Westerland ist am Montag ein tonnenschweres Beton-Vordach abgestürzt. Ein Familienunternehmen bangt nun um seine Existenz.

Zahlreiche Rettungskräfte eilten in die Doktor-Nicolas-Straße. © Nonstopnews

Gewaltiger Lärm erschütterte am Montagabend das Zentrum Westerlands. Wenig später heulten die Sirenen auf der Insel, zahlreiche Rettungskräfte rückten aus.

In der Doktor-Nicolas-Straße war gegen 18.30 Uhr auf einer Länge von rund 30 Metern ein tonnenschweres Beton-Vordach abgerissen, wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte.

"Wir waren gerade zu Hause und sind angerufen worden, dass Teile von der Fassade abbröckeln", erzählt Claudia Dahlkamp (63), Inhaberin des betroffenen Geschäfts Claudia D. Mode und Wolle.

Sie hätten zunächst gedacht, dass es mit den gerade erst durchgeführten Sanierungsarbeiten zu tun habe. Diese seien nicht ganz zur Zufriedenheit durchgeführt worden.

"Wir sind davon ausgegangen, dass sich ein paar Klinker gelöst haben. Dann sind wir hin und haben das Desaster gesehen", so die Unternehmerin.

Wie durch ein Wunder wurde bei dem Absturz niemand verletzt. "Da herrscht normalerweise reger Publikumsverkehr, und um diese Zeit hätten mein Mann und ich unsere Außenauslagen und den Sonnenschirm reingeholt. Wir haben ganz, ganz großes Glück gehabt, dass keine Person zu Schaden gekommen ist", sagte Dahlkamp.