Sieben Verletzte nach Unfall bei Reinbek, darunter ein Baby
Von Birgitta von Gyldenfeldt und Alice Nägle
Reinbek - Bei einem Unfall nahe Reinbek (Kreis Stormarn) sind am Sonntagabend sieben Menschen leicht verletzt worden. Unter den Verletzten befindet sich auch ein Säugling, wie die Polizei am Montag mitteilte.
Eine 30-jährige Autofahrerin sowie ein 34 Jahre alter Autofahrer fuhren den Angaben zufolge gegen 20.30 Uhr hintereinander mit ihren Wagen auf der K80.
Sie beabsichtigten, an der Anschlussstelle Reinbek nach links auf die A24 in Richtung Hamburg aufzufahren.
Als die Autos an einer roten Ampel hielten, fuhr ein 20-Jähriger den Angaben zufolge mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache auf das Auto des 34-Jährigen auf und schob dieses anschließend auf das Fahrzeug der Frau.
Der 20-Jährige sowie eine 30-jährige Mitfahrerin des 34-Jährigen und ihr Baby wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.
Die übrigen Leichtverletzten wurden vor Ort behandelt. Im Auto des 34-Jährigen befanden sich insgesamt fünf Menschen. An allen drei Autos entstanden Sachschäden. Die K80 war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt.
