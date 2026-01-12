Sieben Verletzte nach Unfall bei Reinbek, darunter ein Baby

Reinbek - Bei einem Unfall nahe Reinbek (Kreis Stormarn) sind am Sonntagabend sieben Menschen leicht verletzt worden. Unter den Verletzten befindet sich auch ein Säugling, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Auf der K80 kam es am Sonntagabend zu einem Unfall, bei dem sieben Menschen leicht verletzt wurden. © HamburgNews

Eine 30-jährige Autofahrerin sowie ein 34 Jahre alter Autofahrer fuhren den Angaben zufolge gegen 20.30 Uhr hintereinander mit ihren Wagen auf der K80.

Sie beabsichtigten, an der Anschlussstelle Reinbek nach links auf die A24 in Richtung Hamburg aufzufahren.

Als die Autos an einer roten Ampel hielten, fuhr ein 20-Jähriger den Angaben zufolge mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache auf das Auto des 34-Jährigen auf und schob dieses anschließend auf das Fahrzeug der Frau.

Der 20-Jährige sowie eine 30-jährige Mitfahrerin des 34-Jährigen und ihr Baby wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.