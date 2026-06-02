Steinwurf auf Streifenwagen: Polizistin nach versuchtem Tötungsdelikt verletzt

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Ein Kieler Streifenwagen wurde in der Nacht zu Dienstag von einem Steinwurf getroffen. Eine Polizistin wurde verletzt.

Von Tobias Bruns

Kiel - Schlimme Attacke auf Polizisten in Kiel! Ein Streifenwagen wurde in der Nacht zu Dienstag von einem Pflasterstein getroffen.

Der Stein durchschlug die Frontscheibe und verletzte die Polizistin.
Der Stein durchschlug die Frontscheibe und verletzte die Polizistin.  © Polizeidirektion Kiel

Gegen 0.45 Uhr fuhr der Streifenwagen auf den Vorplatz eines Mehrfamilienhauses am Kurt-Schumacher-Platz, als plötzlich ein Pflasterstein die Frontscheibe auf Kopfhöhe durchschlug.

In dem Wagen befanden sich zwei Einsatzkräfte, die zuvor wegen einer Ruhestörung alarmiert wurden.

Der Stein traf eine 25-jährige Polizistin auf dem Beifahrersitz an der Hand und am Sprunggelenk. Die junge Beamtin ist nicht mehr dienstfähig. Ihr 59-jähriger Kollege kam mit dem Schrecken davon.

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Nach ersten Erkenntnissen wurde der Stein von einem höhergelegenen Balkon des Mehrfamilienhauses geworfen. Es handelt sich um ein rund 10x20 Zentimeter großes Bruchstück einer Gehwegplatte.

Die Staatsanwaltschaft Kiel hat den Steinwurf als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft. Gemeinsam mit der Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Ermittler suchen Zeugen der Tat und haben eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ermittlung und rechtskräftigen Verurteilung des Täters führen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0431 1603333 entgegengenommen.

Titelfoto: Polizeidirektion Kiel

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