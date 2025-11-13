Verdächtige Bananenkisten: Mitarbeiter entdecken riesige Menge Kokain

Lübeck - In mehreren Geschäften einer Discounterkette fanden Mitarbeiter in den vergangenen Tagen in Bananenkisten riesige Mengen von Drogen .

Mitarbeiter eines Discounters fanden die Drogen bei der Warenannahme in den Bananenkisten. © Polizeidirektion Lübeck

Nach den Angaben der Polizei Lübeck handelte es sich nach ersten Erkenntnissen um Kokain, das in den Kisten zu verschiedenen Filialen der Discounterkette gelangte.

Bisher waren Geschäfte in den Städten Lübeck und Hamburg sowie in den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg, Stormarn und Segeberg betroffen.

Auch am Dienstag wurden weitere Bananenkisten mit Kokain gefunden.

Insgesamt lag die Menge der sichergestellten Drogen bei über 500 Kilogramm.