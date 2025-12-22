Spürhund Vroni stoppt verdächtiges Paket nach Kanada: Das war drin

Köln - Kurz vor dem Abflug Richtung Kanada ist Zollspürhündin Vroni am Flughafen Köln/Bonn ein dicker Coup geglückt.

In silbernen Auspuffanlagen hatten Unbekannte die Päckchen voller Ketamin verstecken wollen. © Bildmontage: Hauptzollamt Köln

Die Vierbeinerin habe nach Angaben der Beamten vor drei Wochen ein verdächtiges Paket aufgehalten, in dem zehn Auspuffanlagen nach Nordamerika transportiert werden sollten.

Kurz darauf stellten die Einsatzkräfte beim Röntgen des Pakets fest, dass im Inneren der Metallgegenstände kleine Tütchen mit weißem Pulver versteckt worden waren.

Insgesamt 26 Kilo Ketamin im Wert von knapp einer Million Euro zog der Zoll daraufhin aus dem Verkehr, heißt es in einer offiziellen Mitteilung.

"Vroni ist eine achtjährige deutsche Schäferhündin und speziell für die Suche nach Drogen ausgebildet. Mit ihrer Hilfe können wir am Flughafen Hunderte Pakete oder Koffer in wenigen Minuten kontrollieren. Sobald ihr ein verdächtiger Geruch in die Nase kommt, wird sie ganz ruhig und zeigt mit ihrer Nasenspitze auf die stärkste Geruchsquelle. Wir nennen dieses Anzeigeverhalten 'einfrieren'", erklärt ein Polizeisprecher.