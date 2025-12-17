Falscher Schnee am Auto: Bundespolizei stoppt Drogen-Fahrt an Grenze

Lindau - Am Samstag, den 22. November stoppte die Bundespolizei am Grenzübergang Hörbranz (A96) ein Auto mit vier Insassen verschiedener Nationalitäten. Einige hatten keine gültigen Papiere dabei, zudem wurden Drogen gefunden.

Deutliche Kokain-Spuren konnten am Auto festgestellt werden. © Bundespolizei

Bereits beim Öffnen der Autotür wurden die Polizisten stutzig. Der 31-jährige Fahrer aus dem Kosovo fiel durch starken Cannabisgeruch auf. Ein 23-jähriger Kosovare und ein 18-jähriger Afghane hatten keine gültigen Einreisedokumente.

Bei den Durchsuchungen fanden die Beamten ein Einhandmesser, beim Beifahrer zwei Grinder mit Marihuana-Resten. Der 18-jährige afghanische Mitfahrer hatte 4 Gramm Haschisch in der Jackentasche. Beim 21-jährigen syrischen Mitfahrer entdeckten die Beamten Haschisch versteckt in einem Ring an seinem Finger.

Bei der weiteren Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten die Bundespolizisten an der rechten hinteren Tür weiße Pulverspuren. Zunächst hätten diese aufgrund der Jahreszeit als Schnee durchgehen können, ein Drogenwischtest ergab jedoch Kokain.

Nach Einschätzung der Beamten hatten die Insassen die Droge kurz vor der Kontrolle aus dem Fenster geworfen, um Beweise zu beseitigen.