Call of Duty: Warzone Season 3 – jetzt mit VPN zocken!

Du willst endlich fairere Warzone-Lobbys? Mit einem VPN bekommst Du den Matchmaking-Vorteil! Call of Duty: Warzone sorgt seit 3. April 2025 wieder für Begeisterung – mit spektakulären Neuerungen, der Rückkehr der „Verdansk“-Map und einer täglich wachsenden Spielerzahl. Doch der Hype bringt auch Frust: Wer sich in ultra-schwere Lobbys klickt, kämpft weniger gegen Gegner – sondern gegen das System. Hier kommt VPN ins Spiel.

Ein VPN ändert virtuell Deinen Standort. So kannst Du Dich mit Servern in anderen Ländern verbinden – zum Beispiel in der Türkei oder Brasilien, wo Spieler zu bestimmten Uhrzeiten meist entspannter unterwegs sind. So gibt es beispielsweise Berichte davon, dass bei Verbindungen in die Türkei regelmäßiger Siege eingefahren werden.

Die Vorteile im Überblick:

Lockerere Lobbys durch zeitlich-regionale Anpassung

Umgehung von SBMM-Mechaniken (z. B. in Randzeiten)

Schutz vor DDoS-Angriffen durch versteckte IP

Keine Geschwindigkeitsdrosselung durch Deinen Provider

Tipp: Probiere verschiedene Tageszeiten in unterschiedlichen Ländern aus – so findest Du die perfekte Balance zwischen Herausforderung und Spaß.