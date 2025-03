Daten im Ausland mit Split-Tunneling schützen und VPN-Schutz selbst konfigurieren

Die mit einemgekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Weitere Informationen

Ein VPN (virtuelles privates Netzwerk) sorgt dafür, dass Deine Internetverbindung verschlüsselt wird. Dadurch sind Deine Daten selbst in öffentlichen WLANs geschützt. Hacker, Cyberkriminelle oder unbefugte Dritte haben dadurch keinen Zugriff auf sensible Informationen wie Passwörter oder Zahlungsdaten. Gleichzeitig kannst Du mit einem VPN Deinen virtuellen Standort ändern (IP-Adresse verschleiern), um auf regional begrenzte Inhalte (Geoblocking) wie Streamingdienste oder Nachrichtenportale in Deinem Heimatland zuzugreifen.

Beim Surfen im Internet ohne ein VPN riskierst Du, dass Deine Netzverbindung ungesichert bleibt und Deine Privatsphäre durch Protokolle bis hin zum Angriff auf Deine Daten gefährdet wird. Besonders für Reisende, die häufig öffentliche Netzwerke nutzen, ist ein VPN unverzichtbar! Ein virtuelles privates Netzwerk lässt sich auf Smartphone, Tablet, Laptop, TV oder Router einrichten und – je nach Anbieter-Konditionen – auf mehreren Geräten gleichzeitig nutzen.