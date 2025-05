Mit VPN auch im Urlaub sicher im Online-Banking unterwegs sein

Online-Banking ist sehr praktisch, aber auch anfällig für Cyberangriffe – besonders im Ausland oder in öffentlichen WLAN-Netzwerken. Wer Wert auf Sicherheit bei der Abwicklung der Bankgeschäfte legt, sollte daher ein VPN für Online-Banking nutzen. Ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) verschlüsselt Deine Internetverbindung und schützt sensible Daten vor Hackern und neugierigen Dritten. Warum Online-Banking mit VPN sinnvoll ist und worauf Du achten solltest, erfährst Du hier.

Viele Banken blockieren ausländische IP-Adressen, um Betrug zu verhindern. Mit einem VPN für Online-Banking kannst Du Dich mit einem Server in Deutschland verbinden und so ungestört auf Dein Konto zugreifen. Zudem verhindert ein VPN, dass Dritte Deine Zugangsdaten oder Passwörter auslesen können.

Ja, in den meisten Ländern kannst Du Änderungen in Deinem Bankkonto und Überweisungen problemlos in einem virtuellen privaten Netzwerk durchführen. In Ländern mit starken Internetbeschränkungen (zum Beispiel China) kann es jedoch zu Einschränkungen kommen.