Mit VPN-Schutz Urlaub buchen und private Daten schützen

Du träumst in Deiner Freizeit gerne von Urlaub in verschiedenen Ländern und planst gerade Deine nächste Reise? Dann sollte Deine Urlaubsplanung und Dein Surfen auf Buchungsportalen und Fluggesellschaften-Seiten nicht nur bequem, sondern auch sicher sein. Mit einem VPN (virtuellen privaten Netzwerk) schützt Du Deine Privatsphäre im Netz und kannst gleichzeitig Preisvorteile bei manchen Portalen nutzen. Erfahre hier, wie Du mit einem VPN clever und sicher Flüge, Hotels und Reisen buchst.

Warum solltest Du ein VPN beim Buchen Deines nächsten Urlaubs nutzen? © Dahee Son/Unsplash

Viele verbinden die Nutzung eines virtuellen, privaten Netzwerks mit den Vorteilen einer sicheren Internetverbindung inner- und außerhalb des Heimnetzwerks. Beim Urlaubbuchen steht der Vorteil der Nutzung länderspezifischer IP-Adressen im Vordergrund.

Denn viele Buchungsplattformen passen ihre Preise abhängig vom Standort des Nutzers an, was teilweise zu deutlich günstigeren Angeboten führt. Wir geben Dir eine Übersicht, weshalb die Buchung via VPN künftig Dein Go-To-Feature bei der Urlaubsplanung sein sollte.