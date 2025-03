Sicher surfen mit VPN – warum eine sichere Internetverbindung zählt

Die mit einemgekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Weitere Informationen

Im digitalen Zeitalter ist Privatsphäre unerlässlich – besonders, wenn Du viel unterwegs bist. Mit einem VPN (virtuellen privaten Netzwerk) schützt Du Deine Daten, sicherst Deine Verbindung und kannst unbesorgt und privat im Internet surfen. Hier erfährst Du, warum ein VPN besonders für Reisen unverzichtbar ist und welche Anbieter sich am besten eignen.

Ein VPN (virtuelles privates Netzwerk) ist eine Technologie, die Deine Internetverbindung verschlüsselt und so eine sichere Verbindung zwischen Deinem Gerät und dem Netz herstellt. So bleiben Deine Online-Aktivität sowie Deine IP-Adresse privat und Du kannst Deinen Standort virtuell ändern, um Inhalte weltweit freizuschalten und regionale Beschränkungen zu umgehen. Das ist besonders nützlich, wenn Du im Ausland unterwegs bist und wie gewohnt auf Deine bezahlten Inhalte und Abos aus Deutschland zugreifen möchtest.

Ein VPN schützt Deine Privatsphäre und Deine Daten durch Verschlüsselung – vor allem in öffentlichen WLANs wie an Flughäfen oder in Cafés. Dort sind Deine Verbindungen häufig ungesichert und anfällig für Hackerangriffe. Ein VPN verhindert, dass Dritte Deine persönlichen Informationen abfangen, und bietet Dir eine sichere Möglichkeit, online unterwegs zu sein.