100 Wettkämpfe in 100 Tagen! Deutscher Sportler stellt Wahnsinns-Weltrekord auf

Köln - Was für eine sensationelle Leistung des deutschen Hyrox-Athleten Simon Gronau: In Köln hat der Sportler einen neuen Weltrekord aufgestellt!

Der Kölner Simon Gronau hat einen neuen Weltrekord im Hyrox aufgestellt. © Instagram/simongronau (Screenshot)

Denn in den vergangenen 100 Tagen absolvierte Gronau satte 100 Wettkämpfe der Trendsportart. Seinen ersten Hyrox beendete er am 28. März - am 5. Juli war es dann geschafft.

Nach seinem letzten Medizinballwurf fiel er als erstes seiner Freundin Paula Doeringer in die Arme. Im Anschluss umarmte er seine Eltern und seine Freunde.

Und das, obwohl er seit dem 39. Wettkampf mit einem Knochenödem am Fuß zu kämpfen hatte. Eine beeindruckende Leistung, schließlich ist der Fuß elementar beim weltweiten Fitness-Trend.

Denn bei dem intensiven Indoor-Wettkampf werden das Laufen mit funktionellem Krafttraining kombiniert.

Neben den acht 1-km-Läufen, absolviert man abwechselnd zudem acht verschiedene Kraftübungen: Medizinballwerfen, Ski-Ergometer, Schlittenschieben, Schlittenziehen, Rudergerät, Burpees mit Sprung nach vorne, Kettle Balls sowie Ausfallschritte mit Gewicht.