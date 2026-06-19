Berliner läuft 335 Kilometer zur WM: "Krasseste Reise, die ich je gemacht habe"

Von Christoph Lother Berlin/New York - Dominik Stroh beißt herzhaft in eine Brezel. Die Belohnung im German House of Soccer hat sich der 26-Jährige verdient. Gut 335 Kilometer hat er hinter sich. Zu Fuß. Von Boston nach New York. In knapp 72 Stunden.

Ultramarathonläufer Dominik Stroh (335) feiert seine Leistung mit einer Brezel. © Christoph Lother/dpa

Der Schwabe, der in Berlin lebt, ist Ultramarathonläufer. Und Fußball-Fan. Da bietet es sich doch an, zur WM zu laufen, dachte er sich. "Es war die krasseste Reise, die ich je gemacht habe", sagt er der Deutschen Presse-Agentur.

Die Ankunft auf der berühmten Brooklyn Bridge in New York sei "unglaublich emotional" gewesen, berichtet Stroh. "Das war nach meiner Geburt das krasseste Erlebnis."

Er sei auch für seinen Vater gelaufen, erklärt er. Stroh hat schon viele Rennen bestritten - im April auch den Marathon in Wien in 2:42 Stunden. Er wurde von einem schweren Schicksalsschlag inspiriert. Er läuft auch, um anderen Mut zu machen und sie für den Sport zu begeistern.

"Mein Dad hatte 2009 einen schweren Unfall und sitzt seitdem im Rollstuhl", sagt Stroh. "Ich habe zwei gesunde Beine, die mich tatsächlich überall hintragen. Ich laufe sozusagen auch für Leute, die nicht laufen können. Ich laufe für ihn mit, und schätze jeden Tag, dass ich so gesund bin."

Der Plan, nach New York zu laufen, sei erst kurzfristig so richtig festgezurrt worden, berichtet Stroh. Die Reise sei "mit Ups und Downs vollgepackt" gewesen. Bei Kilometer 170 sei er mal in Zeitnot gekommen, drohte die anvisierten 72 Stunden für die gesamte Strecke zu überschreiten. Doch sein Team habe ihm aus diesem kleinen Tal herausgeholfen, sagt er dankbar.