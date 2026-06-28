Verkürzte Ironman-EM in Frankfurt: So verlief Hitzeschlacht am Main

Frankfurt am Main - Die deutschen Triathleten haben bei der wegen der Hitze verkürzten Ironman-Europameisterschaft in Frankfurt am Main das Podest deutlich verpasst.

Start der Ironman-Europameisterschaft in Frankfurt am Main am Langener Waldsee. © Uwe Anspach/dpa

Als Bester erreichte Jan Stratmann nach 3,8 Kilometer Schwimmen, 125 Kilometer Radfahren und dem abschließenden Halbmarathon über 21,1 Kilometer in 4:57:35 Stunden als Zehnter das Ziel auf dem Römerberg in der Mainmetropole.

Damit sicherte sich der 30-Jährige einen der sechs in Frankfurt vergebenen Startplätze für die Ironman-Weltmeisterschaft im Oktober auf Hawaii.

Den EM-Titel holte der favorisierte norwegische Ironman-Weltmeister Casper Stornes (29) in 4:50:23 Stunden. Zweiter im Feld von 49 startenden Profis wurde seinem 30-jährigen Landsmann Gustav Iden (4:52:54) vor dem Spanier Antonio Benito Lopes (31) in 4:54:47 Stunden.

Neben den Profis starteten auch rund 3000 Amateursportler aus 83 Nationen.