367 Marathons an 367 Tagen: Deutsche Extremsportlerin knackt Weltrekord

Fürstenau-Settrup (Niedersachen) - Joyce Hübner (38) hat einen Lauf-Weltrekord aufgestellt. Die Berlinerin absolvierte ihren 367. Marathon nacheinander an 367 Tagen. Das hat vor der Lauf- Influencerin noch keine Frau geschafft. Die Bestmarke stand bei 366, aufgestellt von der Belgierin Hilde Dosogne. Sie war 2024 an jedem Tag des Schaltjahres 42,195 Kilometer gelaufen.

Der Weg ist hart, doch Joyce Hübner (2.v.r.) ist nie allein. Bei so gut wie jeder Strecke bekommt sie Gesellschaft von Laufenthusiasten und Fans, die sie bei ihrer Challenge begleiten wollen. © -/JoyceHübner@ravirfilm-020626/dpa

"Krass" klinge es: Weltrekordhalterin Joyce Hübner. Das Wort sei irgendwie nicht so richtig greifbar, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. "Ich bin jetzt einfach die Läuferin weltweit mit den meisten Marathons nacheinander – dann klingt das viel beeindruckender. Und es fühlt sich gut an, das zu sagen."

Die Strecke führte Hübner am Dienstag von Bookholt nach Settrup in Niedersachsen. Für sie ist mit Marathon Nummer 367 aber noch lange nicht Schluss. Die 38-Jährige läuft bei ihrem bisher größten Projekt die über 2000 statistisch erfassten deutschen Städte ab.

"Es wird jeden Tag aufs Neue wieder anstrengend sein", sagte Hübner: "Ich weiß ja nie, was mich erwartet." Auch wenn es sich vielleicht so anfühle, als wenn sie kurz vorm Ziel sei: "Ich habe einen Riesenrespekt vor den noch anstehenden rund 5000 Kilometern, bis ich in Berlin bin."

Insgesamt wird sie auf eine Gesamtleistung von über 21.300 Kilometern kommen, aufgeteilt in 495 Marathons an 495 Tagen. Einen Ruhetag hat sich Hübner noch nicht gegönnt und wird ihn ihrem Plan nach auch bei den restlichen 128 Marathons nicht einlegen.