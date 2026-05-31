Triathlet erleidet Herzstillstand beim Schwimmen

Ubstadt-Weiher - Ein Athlet hat am Sonntag beim Triathlon-Wettbewerb Ironman Kraichgau 70.3 in Ubstadt-Weiher (Kreis Karlsruhe) während des Schwimmens einen Herzstillstand erlitten. Rettungsschwimmer bemerkten den Notfall vom Boot aus und brachten den Sportler gemeinsam mit zwei Schwimmern an Bord, wie die DLRG mitteilte.

Triathlon besteht aus Schwimmen, Radfahren und Laufen. Hier warten zahlreiche Sportler im Vorjahr darauf, sich in die Fluten stürzen zu können. Ein Sportler kam ins Krankenhaus. © IMAGO / Ingo Kutsche

Dort begannen Einsatzkräfte sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Anschließend wurde der Mann ans Ufer gebracht und an den Rettungsdienst übergeben.

Nach etwa zehn Minuten setzte der Kreislauf wieder ein.

Der Athlet kam anschließend mit einem Rettungswagen und notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber war angefordert worden.