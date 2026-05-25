Nach dem Match fließen Tränen: Ukraine-Ass bangte nach Raketenangriff um ihre Familie

Paris (Frankreich) - Bei den French Open zog die ukrainische Tennisspielerin Marta Kostyuk (23) mit einem 6:2, 6:3 über Oksana Selekhmeteva (23) in die zweite Runde ein. Im Anschluss gestand sie unter Tränen, wie viel Kraft das Spiel sie gekostet hatte: Kurz zuvor hatte sie die schreckliche Nachricht von einem russischen Raketenangriff nahe ihrem Elternhaus erhalten.

Marta Kostyuk (23, im Bild) besiegte ihre Erstrunden-Gegnerin Oksana Selekhmeteva (23) trotz der schrecklichen Nachrichten, die sie kurz zuvor erhalten hatte. © Marcin Cholewinski/ZUMA Press Wire/dpa

"An diesem Morgen hat hundert Meter von meinem Elternhaus entfernt eine Rakete ein Gebäude zerstört", erzählte die Ukrainerin noch auf dem Court. Es sei ein schwieriger Morgen gewesen, sie habe viel geweint.

"Ich bin heute unglaublich stolz auf mich selbst, es war eines der schwierigsten Spiele meiner Karriere", erklärte Kostyuk. Sie habe nicht gewusst, wie sie mit der Situation umgehen solle.

Auch bei ihrem Interview kamen ihr mehrmals die Tränen, zwischenzeitlich musste sie abbrechen und bekam eine Menge Applaus von den Rängen.

"Natürlich bin ich froh, in der zweiten Runde zu stehen, aber heute gehören mein Herz und alle meine Gedanken den Menschen in der Ukraine", sagte die Nummer 15 der Weltrangliste.

Deshalb sei sie auch trotz der schwierigen Umstände angetreten: "Ich habe an all die Menschen in der Ukraine gedacht, die heute aufgestanden sind, ihr Leben weiterleben und Menschen in Not helfen." Sie habe gewusst, dass zahlreiche Ukrainer ihr zusehen würden.