Mitten durchs UNESCO-Weltnaturerbe: Dieser Lauf endet, wenn die Flut kommt
Cuxhaven - Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr kehrt der weltweit erste "Red Bull Wattlauf" im September nach Cuxhaven zurück. Erstmals dürfen auch Hobbyläufer an dem außergewöhnlichen Rennen durch das Wattenmeer teilnehmen.
Der Clou hier: Die Teilnehmenden treten nicht nur gegeneinander an, sondern vor allem gegen die Natur.
Gelaufen wird von Cuxhaven-Duhnen zur Insel Neuwerk direkt durchs Watt, über Schlick, Sandbänke und teils hüfttiefes Wasser – und gegen die laufend zurückkehrende Flut.
Die Route folgt dem offiziellen Wattwanderweg und ist mit Pricken und Distanzmarkierungen durch Kutschen gekennzeichnet.
Auf der Insel Neuwerk müssen die Läufer und Läuferinnen einen Beweis am Leuchtturm einsammeln, der im Ziel vorgezeigt werden muss.
Bei der Premiere 2025 waren nur besonders erfahrene Läufer zugelassen. Voraussetzung war unter anderem die Fähigkeit, einen Halbmarathon in weniger als zwei Stunden zu absolvieren.
Denn Wind, Wasser und die salzhaltige Nordseeluft machen die ohnehin anspruchsvolle Strecke noch härter.
In diesem Jahr wird das Teilnehmerfeld deutlich erweitert. Neben der Hauptdistanz über 24,6 Kilometer gibt es erstmals eine Kurzstrecke über rund 12,3 Kilometer. Damit erhalten auch ambitionierte Hobbyläufer die Chance, den außergewöhnlichen Lauf im UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer zu erleben.
Florian Neuschwander: "Bringt eine besondere Würze in den Wettkampf"
"Das war der Hammer, letztes Jahr durchs Watt zu laufen", sagt Titelverteidiger Florian Neuschwander (44).
"Das Konzept bringt eine besondere Würze in den Wettkampf, da das Laufen selbst im flachen Wasser extrem anspruchsvoll ist. Man hat also Druck, nicht nur von der Konkurrenz, sondern auch wortwörtlich von der Natur."
Aufgrund der Gezeiten gelten strenge Zeitvorgaben. Wer die Insel Neuwerk nicht rechtzeitig erreicht, wird aus Sicherheitsgründen aus dem Rennen genommen.
Insgesamt stehen jeweils 750 Startplätze für die Lang- und die Kurzdistanz zur Verfügung. Gestartet wird in zwei Blöcken im Abstand von zehn Minuten.
Der Red Bull Wattlauf findet am 20. September statt. Die Teilnahme kostet 64 Euro für die Langstrecke und 54 Euro für die neue Kurzdistanz.
Aufgrund der hohen Nachfrage sind laut Veranstalter nur noch wenige Startplätze verfügbar. Die Anmeldung läuft unter redbull.com/wattlauf.
Titelfoto: Christian Brecheis / Red Bull Content Pool