Mitten durchs UNESCO-Weltnaturerbe: Dieser Lauf endet, wenn die Flut kommt

Cuxhaven - Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr kehrt der weltweit erste "Red Bull Wattlauf" im September nach Cuxhaven zurück. Erstmals dürfen auch Hobbyläufer an dem außergewöhnlichen Rennen durch das Wattenmeer teilnehmen.

Im September 2025 trotzten knapp 500 Teilnehmende beim weltweit ersten "Red Bull Wattlauf" den Gezeiten. © Pascal Lieleg / Red Bull Content Pool

Der Clou hier: Die Teilnehmenden treten nicht nur gegeneinander an, sondern vor allem gegen die Natur.

Gelaufen wird von Cuxhaven-Duhnen zur Insel Neuwerk direkt durchs Watt, über Schlick, Sandbänke und teils hüfttiefes Wasser – und gegen die laufend zurückkehrende Flut.

Die Route folgt dem offiziellen Wattwanderweg und ist mit Pricken und Distanzmarkierungen durch Kutschen gekennzeichnet.

Auf der Insel Neuwerk müssen die Läufer und Läuferinnen einen Beweis am Leuchtturm einsammeln, der im Ziel vorgezeigt werden muss.

Bei der Premiere 2025 waren nur besonders erfahrene Läufer zugelassen. Voraussetzung war unter anderem die Fähigkeit, einen Halbmarathon in weniger als zwei Stunden zu absolvieren.

Denn Wind, Wasser und die salzhaltige Nordseeluft machen die ohnehin anspruchsvolle Strecke noch härter.

In diesem Jahr wird das Teilnehmerfeld deutlich erweitert. Neben der Hauptdistanz über 24,6 Kilometer gibt es erstmals eine Kurzstrecke über rund 12,3 Kilometer. Damit erhalten auch ambitionierte Hobbyläufer die Chance, den außergewöhnlichen Lauf im UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer zu erleben.