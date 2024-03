51. Rennsteiglauf: DAS sollten Unschlüssige jetzt beachten!

Schmiedefeld - Der 25. Mai 2024 wird in Thüringen mitunter als inoffizieller Feiertag gelebt werden. Denn auch in diesem Jahr ruft der Rennsteiglauf. Für die 51. Auflage des Volkslaufes über den Kammweg des Thüringer Waldes liegen bereits Tausende Anmeldungen vor. Wer noch unschlüssig ist, sollte Änderungen in der letzten Meldephase beachten!

Im vergangenen Jahr fand die Jubiläumsausgabe statt. Für die 51. Auflage im Mai 2024 liegen aktuell (Stand 20. März, 15 Uhr) 13.150 Anmeldungen vor. (Archivbild) © Daniel Vogl/dpa

"Diesen Weg auf den Höhen bin ich oft gegangen ..." - Wenn am 25. Mai, früh am Morgen oder gar noch mitten in der Nacht in irgendwelchen Gassen irgendwo in Thüringen das Rennsteiglied angestimmt werden sollte, dann ist es wieder so weit, dann ist für viele Sportler "Weihnachten", dann kommt die Lauf-Familie aus nah und fern im Thüringer Wald zusammen.

In diesem Jahr geht der weit über die Grenzen des Freistaats bekannte Volkslauf, der insbesondere für seinen familiären Charakter geschätzt wird, zum 51. Mal über die Bühne.

"Wir freuen uns, dass die Starterliste wächst und wir wieder volles Haus am Rennsteig haben werden", sagt Jürgen Lange, Präsident des GutsMuths-Rennsteiglaufvereins laut einer Mitteilung von Rennsteiglauf Sportmanagement und Touristik GmbH. Am Mittwoch ging laut den Verantwortlichen die 13.000-ste Meldung für die 51. Auflage ein.

Die meisten Anmeldungen liegen mit 5733 - Stand 20. März, 15 Uhr - für den TEAG-Halbmarathon vor. Gefolgt vom Intersport-Marathon (2084) und der Köstritzer Wanderung (1773). Am Lotto-Thüringen-Supermarathon (73,9 km), der jene Waghalsigen von Eisenach zum Zielort nach Schmiedefeld führt, liegen 1571 Meldungen vor.