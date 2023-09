Drama bei Berlin Thunder gegen Frankfurt Galaxy: Spielabbruch!

Frankfurt/Main - Die Berlin Thunder haben keine Chance mehr auf das Endspiel der European League of Football.

Die Partie wurde überschattet von einem Zusammenstoß eines Spielers und eines Betreuers der Berlin Thunder. (Archivbild) © Andreas Gora/dpa

Die Hauptstädter unterlagen am Samstag im Wild-Card-Spiel Frankfurt Galaxy mit 3:20 (3:13). Die Partie wurde überschattet von einem Zusammenstoß eines Spielers und eines Betreuers der Berliner.

Rund fünfeinhalb Minuten vor dem Ende brach der Hauptschiedsrichter das Spiel ab, zuvor hatten sich alle Beteiligten darauf geeinigt.

Per X, vormals Twitter und via Instagram, erklärte die European League of Football, dass es sich um "zwei ernsthafte medizinische Situationen" gehandelt habe. Man sei mit den Gedanken bei den Betroffenen und wünsche eine schnelle Genesung. Weitere Details wurden zunächst offiziell nicht genannt.

Im Spiel hatten sich die Berliner einzig in der Abwehr über weite Phasen den Gastgebern im Stadion am Bornheimer Hang ebenbürtig gezeigt.