Es donnert wieder in Berlin: "Thunder" mit Traumstart in Europas Football-Königsklasse

Berlin - Endlich fliegt das Leder-Ei wieder, jedenfalls in Europa, denn während die NFL nach dem Draft noch mitten in der Sommerpause steckt, geht die European League of Football (ELF) in die nächste Runde und "Berlin Thunder" hat am vergangenen Wochenende einen Auftakt nach Maß gefeiert. Mit dabei: TAG24 als neuer Sponsor.