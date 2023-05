Ansage an die Konkurrenz: Monarchs holen noch mal zwei Neue!

Chris Lipsey (29) verstärkt die Königlichen ab sofort. © privat

Am heutigen Donnerstag gaben die Königlichen zwei weitere Neuzugänge bekannt, die den ohnehin schon stark besetzten Klub weiter für die Play-off-Jagd rüsten sollen. Ein anderer ist wohl aber schon wieder auf dem Absprung.

Als wäre der souveräne Auftakterfolg in Marburg nicht schon Ansage genug an die restlichen GFL-Teams gewesen, wollen es Headcoach Paul Alexander (63) & Co. nun noch ein mal richtig wissen.

Denn mit Chris Lipsey (29) kommt ein echter Deutschland-Veteran in die sächsische Landeshauptstadt.

Der 29-jährige US-Amerikaner spielt seit 2017 in verschiedenen Klubs in der Bundesrepublik. Zunächst drei Jahre bei den Bremerhaven Seahawks, anschließend jeweils ein Jahr bei den Spandau Bulldogs, Pforzheim Wilddogs und bei den Hamburg Huskies.

Im Januar 2023 stellten ihn eigentlich die Cologne Crocodiles als neuen Spieler vor, da der Klub sich aber aus dem Spielbetrieb zurückgezogen hatte, war Lipsey nun für die Monarchs frei.