Heißes Duell vor der Pause! Monarchs wollen nächsten Sieg holen

Dresden - 33 Grad und es wird noch heißer! Am Sonntag (15 Uhr) droht im Heinz-Steyer-Stadion schon wieder eine Hitzeschlacht. Die erste hatten die Monarchs vor einer Woche in Braunschweig klar gewonnen. Jetzt kommen die Düsseldorf Panther .

Bei über 30 Grad: Monarchs Wide Receiver Tyler Hudson (oben) kann sich nicht nur wegen der hohen Temperatur am Sonntag auf heiße Duelle freuen. © imago/Susanne Hübner

Auf den ersten Blick kein schwerer Brocken, trotzdem müssen die Sinne gegen den Aufsteiger geschärft sein, damit es nicht ausgerechnet im letzten Spiel vor der Sommerpause die erste Niederlage nach zuvor fünf gewonnenen Partien gibt.

"Nachdem wir die ersten fünf gewonnen haben, ist die Chance natürlich groß, ungeschlagen zu bleiben. Wichtiger ist es aber, überhaupt mit einem Sieg in die Pause zu gehen", macht Monarchs-Headcoach Greg Seamon (69) klar und erklärt auch, warum.

"Denn über das letzte Spiel wirst du dir in den nächsten drei Wochen am häufigsten den Kopf zerbrechen. Du brauchst keine Niederlage im Kopf. Deswegen wollen wir mit dem Momentum in die Pause gehen."

Düsseldorf kann große Teams schlagen, das haben sie beim 24:7(!)-Erfolg gegen den deutschen Meister Potsdam Royals bewiesen.