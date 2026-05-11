May & die Monarchs packen kräftig zu: "Noch mindestens 20 Prozent im Tank"

Dresden - "Ich freue mich auf eine große Saison", meint Sterling May nach dem 47:8-Erfolg seiner Dresden Monarchs gegen den Rekordmeister Braunschweig Lions. Der war so erfolgreich, wie er sich anhört - und Dresdens Defense um May (23) hatte daran großen Anteil.

Sterling May (23, l.) bestritt sein erstes Spiel auf deutschem Boden. © Lutz Hentschel

"Ich denke, das war ein ganz guter Start. Aber es gibt definitiv noch Sachen, an denen ich arbeiten muss", erklärt der Kanadier und meint:

"Man hat heute vielleicht 80 Prozent von mir gesehen, da sind noch mindestens 20 im Tank. Ich bin definitiv noch nicht am Limit und muss noch an Dingen arbeiten."

May kam auf vier Tackles, 1,5 Quarterback-Sacks, einen Forced Fumble und eine Fumble-Recovery. Aber auch seine Kollegen lieferten ab - kaum einer, den man nicht erwähnen könnte.

Eric Hauschild (28) beispielsweise mit sechs Tackles und einem Quarterback-Sack. Chris Noak (31), der kurz vor Ende verletzt vom Feld musste, mit vier Tackles und einem Forced Fumble.

Nur einmal war Braunschweig wirklich gefährlich nah an der Endzone und punktete durch Jonathan ter Horst (46.) samt Two-Point-Conversion. Die Monarchs-Offense war da deutlich produktiver.