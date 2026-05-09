Auftakt nach Maß: Monarchs schenken Braunschweig ordentlich ein

Dresden - Kann man mal so machen! Während sich Dynamo Dresden bei Eintracht Braunschweig nicht gerade mit Ruhm bekleckerte , haben die Dresden Monarchs gegen die Braunschweig Lions mal ein richtig fettes Ausrufezeichen gesetzt. In Spiel eins der neuen Saison hieß es am Ende vor einer Mega-Kulisse im Heinz-Steyer-Stadion 47:8 (14:0, 16:0, 14:0, 3:8).

Janne Särkela (r., zwei Touchdowns) und die Monarchs waren von Braunschweig nicht zu stoppen. © Lutz Hentschel

"Es war ein wunderschöner Tag heute. Ein Sieg, richtig viele Fans, die Musik ist gut, die Halbzeit-Show war es auch", freut sich Headcoach Greg Seamon.

Der 70-Jährige meint aber auch: "Braunschweig ist gerade in einer Übergangsphase. Wenn wir das Rückspiel bei ihnen spielen, werden wir auf ein deutlich stärkeres Team treffen. Aber wir waren auch sehr gut."

Seine Offense brauchte ein paar Minuten, lief erst in ihrem zweiten Drive heiß, Dresdens Defense dagegen brannte in Durchgang eins und zumeist auch in Halbzeit zwei ein Feuerwerk ab.

Einer von ihnen war Sterling May, der in Braunschweigs erstem Drive einen Fumble provozierte, im zweiten den Ballverlust von Running Back Finn Oppermann sicherte.

Die Mannen von Defense Coordinator Martin Schmidt ließen einfach nichts anbrennen, das war auch das richtige Benzin für die Offense-Maschine der Königlichen.