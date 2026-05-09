Auftakt nach Maß: Monarchs schenken Braunschweig ordentlich ein
Dresden - Kann man mal so machen! Während sich Dynamo Dresden bei Eintracht Braunschweig nicht gerade mit Ruhm bekleckerte, haben die Dresden Monarchs gegen die Braunschweig Lions mal ein richtig fettes Ausrufezeichen gesetzt. In Spiel eins der neuen Saison hieß es am Ende vor einer Mega-Kulisse im Heinz-Steyer-Stadion 47:8 (14:0, 16:0, 14:0, 3:8).
"Es war ein wunderschöner Tag heute. Ein Sieg, richtig viele Fans, die Musik ist gut, die Halbzeit-Show war es auch", freut sich Headcoach Greg Seamon.
Der 70-Jährige meint aber auch: "Braunschweig ist gerade in einer Übergangsphase. Wenn wir das Rückspiel bei ihnen spielen, werden wir auf ein deutlich stärkeres Team treffen. Aber wir waren auch sehr gut."
Seine Offense brauchte ein paar Minuten, lief erst in ihrem zweiten Drive heiß, Dresdens Defense dagegen brannte in Durchgang eins und zumeist auch in Halbzeit zwei ein Feuerwerk ab.
Einer von ihnen war Sterling May, der in Braunschweigs erstem Drive einen Fumble provozierte, im zweiten den Ballverlust von Running Back Finn Oppermann sicherte.
Die Mannen von Defense Coordinator Martin Schmidt ließen einfach nichts anbrennen, das war auch das richtige Benzin für die Offense-Maschine der Königlichen.
Nur zwei Sachen störten die Dresden Monarchs beim Football-Fest
Running Back Tofunmi Lala, der auch in dieser Saison wieder Haken schlägt, die jedes Kaninchen vor Neid erblassen lassen, lief gleich zweimal (7./20.) in die Endzone.
Außerdem bediente Quarterback Rocky Lombardi noch seine zwei Receiver Janne Särkelä (11.) und Montigo Moss (17.).
Es lief vor 8414 Fans im Heinz-Field, da konnten natürlich auch die Special Teams in Nichts nachstehen. Florian Finke sicher bei allen Extrapunkten, zusätzlich noch ein Safety (18.), provoziert von Vance Feuerbacher.
Was für ein passender Name für dieses heiße Spektakel! 30:0 zur Pause gegen den Rekordmeister, im gleichen Highspeed ging es offensiv wie defensiv in Durchgang zwei weiter.
Erst trug sich Quarterback Lombardi (27.) höchst persönlich auf das Scoreboard ein, dann war Särkelä (29.) wieder mit sicheren Händen zur Stelle. Finke (41.) noch mit einem Field Goal.
Einzig störend bei diesem Football-Fest: der Braunschweiger Ehren-Touchdown von Jonathan ter Horst (46.) und die Verletzung von Linebacker Chris Noak (46.). Seamon. "Zum Ende hin haben wir aufgehört. Aber ja, es gibt noch Dinge, die wir überprüfen müssen und versuchen zu reparieren. Aber heute genießen wir ein tolles Spiel vor großartiger Kulisse."
Titelfoto: Lutz Hentschel