Rekordmeister als Wundertüte: Was erwartet die Monarchs?

Dresden - Verkehrte Welt! Während eine Mannschaft aus Dresden am Samstag im Eintracht-Stadion in Braunschweig um den Klassenerhalt kämpft, beginnt für eine andere zu Hause gegen Braunschweig der Titelkampf in Deutschlands höchster Spielklasse.

Monarchs-Headcoach Greg Seamon (70) weiß nicht genau, was auf sein Team zukommt. © Lutz Hentschel

Dynamo Dresden muss in der 2. Fußball-Bundesliga (13 Uhr) gegen den Abstiegskonkurrenten Eintracht Braunschweig genau in dem Stadion Punkte sammeln, in dem auch die Footballer der Braunschweig Lions ihre Heimspiele austragen.

Die sind aber in Dresden bei den Monarchs zu Gast - nicht etwa wie traditionell sonst zum Sparkassen Gameday im Rudolf-Harbig-Stadion, sondern in der regulären Monarchs-Heimspielstätte Heinz-Steyer-Stadion.

Denn, was in Braunschweig möglich ist, geht in Dresden mit der Begründung "Abstiegskampf" nicht.

Für ordentlich Gänsehaut-Stimmung wird trotzdem gesorgt sein - schon knapp zehn Minuten vor dem Kick-off (16 Uhr) das erste Mal so richtig, wenn mehr als 7000 Fans im Stadion Teil einer Choreografie werden sollen.

Für den Rest muss der amtierende Vizemeister dann auf dem Feld sorgen. Spiel eins einer Saison ist aber immer eine Wundertüte, die Lions noch einmal umso mehr.