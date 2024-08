Dolphins kommen nach Dresden! Monarchs erwartet hartes Stück Arbeit

Dresden - Die Monarchs sind voll im Soll: Drei Spiele seit der Sommerpause – drei Siege. Platz zwei in der Gruppe Nord der ERIMA GFL ist für den Moment gesichert. Doch jetzt kommt der nächste Brocken.

Besonders ein Name sticht hier hervor: AJ Valentine (in volle Länge: Antonio Lupre Valentine Junior) ist einer der besten Tackler der Liga. Die Dresden Monarchs können und werden auch diesen Gegner nicht unterschätzen.

Paderborn kann auf einen starken Laufangriff über Runningback Joshua Breece vertrauen. Und eine nicht leicht zu überwindende Verteidigung. 231 zugelassene Punkte in acht Spielen - damit steht man im Norden auf Platz vier!

Und ein Team, das mit dem Rücken zur Wand steht, ist unter Umständen deutlich schwerer zu bespielen. Paderborns Cheftrainer Jason Irmscher hat die Marschrichtung vorgegeben: "Zu diesem Zeitpunkt der Saison geht es nicht mehr ums Schönspielen! Ich will einen kampfstarken und entschlossenen Auftritt meiner Mannschaft sehen!"

Denn die Partie am Samstag gegen die Paderborn Dolphins scheint nur auf dem Papier ein leichteres Unterfangen. Denn bei den Gästen geht es um den Klassenerhalt.

Gilt es doch weiter den Platz zwei und damit Heimrecht in einem möglichen ersten Play-Off-Spiel zu halten. Ein Stolpern gegen einen Abstiegskandidaten wäre da denkbar ungünstig! Kickoff im Stadion an der Bärnsdorfer Straße ist am Samstag um 16 Uhr, die Tore öffnen bereits um 14.30 Uhr.