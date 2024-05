Hexenkessel mit Rekord! Monarchs gewinnen vor über 12.000 Fans im Rudolf-Harbig-Stadion!

Dresden - Zweites Spiel, zweiter Sieg! Die Dresden Monarchs sind auch nach zwei Wochen Pause noch nicht eingerostet und arbeiten weiter an der Mission GFL-Titel. Am Sonntag gab's gegen den zwölffachen Deutschen Meister New Yorker Lions Braunschweig einen starken 21:7 (0:7, 14:0, 0:0, 7:0)-Erfolg.