Noch zwei schwere Jungs: Monarchs verstärken O-Line

Bei den Monarchs wird der O-Liner erstmals am 8. Juni im Auswärtsspiel bei den Kiel Baltic Hurricanes zum Einsatz kommen. Ein anderer bekam bereits beim Heimsieg gegen die New Yorker Lions Braunschweig ein paar Minuten.

Der "U19"-Juniorennationalspieler kam im Students University Football Team (BAFA League 1) als Center, Right Guard und Right Tackle zum Einsatz.

In den vergangenen 2,5 Jahren war der 1,92 Meter große und 128 Kilogramm schwere O-Liner Starter für die Loughborough University in der Grafschaft Leicestershire.

So soll der Brite Henry Flatt (19) in den nächsten Spielen helfen, das ambitionierte Ziel GFL-Bowl zu erreichen.

Paul Jakob (21, l.) kann sich einiges von Phillip Most (31, r.) abschauen. © Lutz Hentschel

Denn mit Paul Jakob (21) soll noch ein weiterer Spieler die O-Line der Königlichen verstärken.

Der 21-Jährige lernte bei den Saalfeld Titans das Footballspielen, landete nun über die Coburg Black Dukes, Leipzig Kings, Stuttgart Surge und die Barcelona Dragons in der sächsischen Landeshauptstadt.

Wide Receiver Tommy Wilson (22) hat sich stattdessen gegen eine Rückkehr nach Dresden entschieden.

Das Abenteuer Mailand in der European League of Football (ELF) war für den Briten schon vor dem ersten Spiel wieder Geschichte. Den Briten zog es stattdessen zum German-Bowl-Sieger Potsdam Royals.

So müssen sich "nur" zwei Neue in den zwei Wochen bis zum nächsten Spiel in das Teamgefüge integrieren und sich in das Playbook schnellst möglich einarbeiten. Die Zeit spielt mit - Headcoach Greg Seamon (68) ist trotzdem kein Freund davon, dass die Monarchs aktuell nur im Zwei-Wochen-Rhythmus aktiv sind.

"Es ist gut, weil du an Dingen arbeiten kannst, die nicht gut waren. Außerdem können verletzte Spiele sich besser erholen", erklärt der 68-Jährige. "Es ist aber auch schlecht, weil du keinen Rhythmus in die Saison bekommst. Ich hätte gern eine dieser freien Wochen im zweiten Halbjahr. Aber da spielen wir jede Woche!"