Defense und Special Teams sichern den Monarchs-Sieg

Kay Ludwig machte seinen ersten Touchdown für die Dresden Monarchs. © Lutz Hentschel

Vom Kunstrasen fegten die Königlichen die Gäste aus dem hohen Norden beim 22:11 (12:0, 10:3, 0:0, 0:8) trotzdem nicht.

Die Offensive um Quarterback Brock Domann fand nicht oft den Weg in die Kieler Redzone, und von da erst recht nicht in die Endzone.

Nur einer der drei Touchdowns ging auf deren Konto - Jordi Torrededia (23.) fing einen Pass des US-amerikanischen Spielmachers.

Kicker Florian Finke (15.) traf aus über 40 Yards per Field Goal, verwandelte aber nur einen Point after Touchdown (PAT). Den Sieg sicherten die (wie schon in der Vorwoche) starke Defense der Monarchs und die Special Teams.

"Fans wollen gern viele Punkte sehen, ich auch! Aber unsere Defense spielte heute phänomenalen Football. Unsere Special Teams waren spektakulär", befand Headcoach Greg Seamon.