Monarchs-Quarterback Duncan schlägt groß auf: "Ich will den German Bowl!"

Dresden - Ein Mann wie ein Kleiderschrank, aber im Arm jede Menge Gefühl: Steven Duncan (25) bringt alles mit, was man als Footballer braucht. Doch der neue Quarterback der Dresden Monarchs ist nicht nur ein begnadeter Bällewerfer.

"Als Anführer dieses Teams will ich den Titel holen. Ich bin genau dafür von so weit gekommen, und es ist auch erreichbar", so der 1,96-Meter-Hüne. "Ich tue alles, um Spiele zu gewinnen, bin ein Wettkampftyp und will den German Bowl!"

Egal ob beim American Football , beim Golf oder beim Basketball: Duncan macht immer eine gute Figur. "In der Highschool habe ich zuerst Basketball gespielt, Baseball auch noch", erklärt der 25-Jährige im Interview mit TAG24 .

Am wohlsten fühlt sich Steven Duncan (25) dann aber doch mit dem Football-Ei in der Hand. © Lutz Hentschel

Mitunter hilft dabei auch der Gang auf den Golfplatz. Denn das sei "sehr entspannend", erklärt Duncan.

"Zielgenauigkeit spielt bei beiden Sportarten eine große Rolle, aber auch wie du deinen Körper bewegst. Wenn du Golf oder als Quarterback spielst, dann musst du zudem mental bei dir bleiben. Darfst dich von einem schlechten Versuch nicht aus der Fassung bringen lassen."

Das scheint beim in Charleston (South Carolina) geborene US-Amerikaner ohnehin nicht so leicht. Gleich drei College-Abschlüsse in sieben Jahren beweisen, Duncan kann nicht nur große Reden schwingen.

Auch bei seinen Teamkollegen und in der Stadt kommt er gut an: "Alle Mitspieler haben mich mit offenen Armen empfangen, auch mit den Menschen in der Stadt ist das ähnlich. Wenn wir unterwegs sind, kommen sie auf dich zu, reden mit dir."

Seit etwas mehr als einem Monat lebt er inzwischen in der Landeshauptstadt und genießt es draußen unterwegs zu sein. Größte Herausforderung dabei: "Ich versuche, einiges an Deutsch aufzuschnappen. Das ist gar nicht so einfach", gibt Duncan zu: "Es ist fantastisch, wie die Menschen hier oft mindestens zwei Sprachen sprechen. Das ist bei uns nicht die Regel."

"Gewinnen" und "Meisterfeier" hätte er sicherlich schnell drauf.