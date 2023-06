Erster echter Härtetest für die Monarchs vor großer Kulisse: "Werdet nicht zu emotional!"

Dresden - Vor vier Jahren hatte Paul Alexander (63) einen Herzinfarkt und verabschiedete sich daher aus der NFL. Klingt makaber, aber ein kleiner Glücksfall für die Dresden Monarchs. Denn durch seine Reisen landete der Headcoach in Elbflorenz. Am morgigen Sonntag steht für ihn und sein Team die erste echte Bewährungsprobe an.