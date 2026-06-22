22.06.2026 06:44 Monarchs: Wichtige Erkenntnisse von Lombardi & Co. nach dem Glutofen-Sieg

Vor dem Spiel gegen Kiel wurde bei den Dresden Monarchs viel geredet. Nach der Hitzeschlacht war klar, über die richtigen Dinge.

Von Jens Maßlich

Dresden - Janne Särkelä (27) verglich den Glutofen Heinz-Steyer-Stadion mit einer Sauna in seiner finnischen Heimat, auch Rocky Lombardi (27) waren die Strapazen eines harten Arbeitstages deutlich anzusehen. Aber es war ein äußerst erfolgreicher. Weil er von den Dresden Monarchs mit 42:7 gewonnen wurde, und weil in den Tagen davor die richtigen Hebel betätigt wurden.

Janne Särkelä (27) blieb in der Dresdner Sauna cool und machte seinen vierten Touchdown. © Lutz Hentschel "Ich saß mit den Trainern zusammen und habe die Verantwortung für Braunschweig übernommen sowie deutlich gemacht, dass das nicht wieder passieren wird. Ich werde mein Bestes geben", erklärte der US-amerikanische Quarterback nach dem sechsten Saisonsieg gegen die Kiel Baltic Hurricanes im sechsten Spiel. Und der war im Vergleich zu Nummer fünf in Braunschweig richtig überzeugend. Trotz der Gluthitze gingen Lombardi & Co. vor 4446 Fans nicht vom Gaspedal. Zwei Touchdowns erlief Tofunmi Lala (23), einen der Dresdner Spielmacher. Zweimal fand er seine Receiver Tigo Moss (23) und einmal Särkelä. Dresden Monarchs "Heiß wie die Temperaturen": Monarchs sollen bei Hitzeschlacht wieder brennen! "Es ist einfach ein bisschen leichter, weil die Abstimmung und das Timing mit meinen Receivern jetzt besser klappt", so Lombardi.

Rocky Lombardi (27, M.) soll - wenn nötig - mehr die Beine in die Hand nehmen. Gegen Kiel lief das schon gut. © Lutz Hentschel

Dresden Monarchs: 18 Passing-Touchdowns gesamt sind eine Hausnummer