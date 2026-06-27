Monster-Duell bei brutaler Hitze: Monarchs bei den Royals gefordert

Potsdam - Es wird heiß, richtig heiß! Um die 40 Grad werden am Samstag auch im Stadion Luftschiffhafen erwartet. Muss man mal aushalten, heißt es aus dem Umfeld der Dresden Monarchs - wie auch das, was das Team von Headcoach Greg Seamon (70) da erwartet.

Wie hier in Ravensburg lässt die Defense der Potsdam Royals (in Schwarz) nur sehr wenig zu. © IMAGO/Foot Bowl

Der Kickoff aller GFL-Partien wurde vorsorglich um eine Stunde auf 17 Uhr nach hinten verlegt. Viel ändern wird das sicherlich ohnehin nicht - und auf dem Rasen erst recht nicht. Dort brennt die Luft!

Die Potsdam Royals, zuletzt dreimal hintereinander Deutscher Meister, sind dafür bekannt, gern auch mal verbal und physisch zu sticheln, sobald das Leder-Ei das erste Mal bewegt wurde. Auch das gilt es für die Monarchs beim absoluten Kräftemessen zu ertragen.

Mehr geht im Norden aktuell nicht. Der Erste gegen den Zweiten, die zwei besten Offensivreihen, gegen die besten Defensivreihen. Gut möglich, dass sich die beiden Schwergewichte am 3. Oktober beim GFL Bowl in Dresden wie schon in den zwei Jahren zuvor wieder gegenüberstehen.

Einen ersten Vorgeschmack darauf wird es in der brandenburgischen Hauptstadt geben.