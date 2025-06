Große Hitze und viele Fehler, aber die Monarchs zähmen die Lions

Braunschweig - Was war der 35:7 (0:0, 7:7, 21:0, 7:0)-Erfolg nur für eine Hitzeschlacht? Nichts für schwache Nerven! Die Sonne drückte am Samstag über dem Eintracht-Stadion gnadenlos, das sorgte bei den Dresden Monarchs und den New Yorker Lions Braunschweig für einige Unkonzentriertheiten.