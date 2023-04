Liebe auf den ersten Blick! Neuer Monarchs-Coach schwärmt von Dresden

Paul Alexander hat sich sofort in den Geist der Stadt und den der Menschen in Dresden verliebt. © Lutz Hentschel

TAG24: Sie sind durch Ihre Arbeit in der NFL sehr bekannt. Warum haben Sie sich entschieden, ein GFL-Team zu coachen?

Alexander: "Ich war hier und wusste, ich will das machen. Ich könnte noch in der NFL arbeiten, wenn ich das wollte, aber ich habe mich früh davon verabschiedet, weil ich das Leben genießen und die Welt sehen will. Der Hauptgrund ist einfach, dass ich mich in den Spirit der Stadt und der Menschen, die hier leben, verliebt habe. Die Spieler spielen nicht, weil sie so gut bezahlt werden. Sie lieben den Sport. Das macht einfach glücklich."

TAG24: Gab es auch andere Angebote?

Alexander: "Ich hatte auch die Möglichkeit, ein ELF-Team zu coachen, aber ich mochte die deutsche Liga mehr. Dresden und seine Menschen ohnehin!"

TAG24: Was ist Ihnen über die GFL und ihre Teams bekannt?

Alexander: "Ich weiß, dass es eine konkurrenzstarke und wettbewerbsfähige Liga ist. Die Monarchs spielen hier seit 31 Jahren."