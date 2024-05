Monarchs-Coach Seamon trotz Auftaktsieg "nicht zufrieden"

Dresden - Der Auftakt der Dresden Monarchs in die neue GFL-Saison verlief mit dem 38:7-Erfolg letztlich souverän. Doch wie schon nach dem ähnlich sicheren Sieg im einzigen Testspiel zwei Wochen zuvor war Greg Seamon (68) noch nicht bereit, in Euphorie zu verfallen.

Wie das geht, zeigte Paderborns Running Back Joshua Breece (24). Er punktete für die Hausherren. "Der hatte gegen uns einen Sahnetag erwischt", gab der Monarchs-Headcoach zu. Das gegnerische Laufspiel machte seinem Team in der ersten Halbzeit noch Probleme.

Seamon: "In der Offense waren wir explosiv, unser Passspiel ist schon sehr gut. Die Pass Protection ist solide. Wir müssen selbst den Ball aber noch besser laufen."

Zweimal Ricky Smalling (25) und Max Gracie-Ainscough (24) sowie einmal Jordi Torrededia (21) und Kicker Florian Finke (27) per Field Goal und Extrapunkten sorgten für klare Verhältnisse. Quarterback Brock Domann (25) brachte seine Pässe zuverlässig an den Mann.

"Lange Plays in der Offense, Quarterback-Sacks und Turnover in der Defense waren ausgezeichnet. Aber wir hatten selbst einen Turnover und zahlreiche unnötige Strafen. Unser Einsatz – gerade nach der langen Busfahrt – war exzellent."

Auf die schweren Jungs in der D-Line war Verlass. Michael Badejo (27, 2.v.l.) und Lamonte McDougle (25, r.) holten sich ihre ersten Quarterback-Sacks. © Lutz Hentschel

Aber "wir haben den Quarterback gut unter Druck gesetzt, auch die Turnover waren da. Darauf können wir aufbauen. Ich bin glücklich mit dem Sieg. Zufrieden kann ich aber nicht sein, denn ich weiß, dass wir noch besser spielen können."

In der Dresdner Defense machten die neuen D-Liner Michael Badejo (27) und Lamonte McDougle (25) sowie die Urgesteine Georg Helbing (35) und Eric Hauschild (26) mit Quarterback-Sacks auf sich aufmerksam.

Dimitri Moore (34.) blockte noch einen Field-Goal-Versuch. Seamon mag es aber nicht, "Spieler besonders hervorzuheben, weil du immer einen vergisst", so der 68-Jährige.

Am 26. Mai steht der Heimauftakt gegen den Rekordmeister New Yorker Lions Braunschweig an.

Die haben ihr Auftaktspiel überraschend in Kiel verloren und müssen am Samstag gegen Paderborn ran. Für Seamon und die Monarchs könnte das ein Vorteil sein. "Wenn wir es richtig anstellen."