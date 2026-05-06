So will Monarchs-Quarterback Lombardi die Konkurrenz weichklopfen
Dresden - Normalweise werden im Johann Restaurant Elblounge am Dresdner Käthe-Kollwitz-Ufer die Gäste bei tollem Ambiente und Ausblick verwöhnt. Da bleibt kein Wunsch offen! Doch jetzt durfte sich Rocky Lombardi (27) mit Hilfe von TAG24 sogar seinen eigenen erfüllen ...
Denn der neue Quarterback der Dresden Monarchs hat jüngst vor wenigen Wochen mit Humor leicht kritisch auf einem Sponsoren-Event angemerkt, dass er noch immer nicht zu einem Schnitzel eingeladen wurde. "Ich glaube, das ist mein erstes Schnitzel jemals", erklärt der 27-Jährige, als er sein "Meisterwerk" verdrückte.
Die deutsche Kultur ist dem US-Amerikaner wichtig, auch deswegen nimmt Lombardi von Beginn an Deutsch-Unterricht. "Es ist mir wichtig, dass ich mit den Leuten hier kommunizieren kann. Ich darf hier machen, was ich liebe, in diesem wunderschönen Land. Daher ist es mir ein Anliegen, in irgendeiner Art und Weise etwas zurückzugeben und mich in der Stadt zu integrieren."
Und wenn man in den USA neben Bier etwas von Deutschen kennt, dann sind es Bratwurst, Schnitzel & Co. Der Spielmacher der Monarchs durfte selbst Hand anlegen, besonders viel Spaß hatte er wohl beim Weichklopfen. Vielleicht hatte Lombardi da auch schon den ein oder anderen Gegner im Sinn.
Denn auch er weiß, worum es den Königlichen in diesem Jahr wieder geht - den GFL Bowl im Rudolf-Harbig-Stadion am 3. Oktober.
Der Quarterback der Dresden Monarchs hat für sein Leben ein ehrgeiziges Motto
"Das ist eine der Gründe, warum ich hierhergekommen bin. Ich wollte einen Titel gewinnen. Wenn du irgendwohin gehst, willst du das höchste Niveau erreichen", gesteht Lombardi. "Wir sind bis jetzt auf dem richtigen Weg, um das zu erreichen."
Der erste Schritt dorthin soll am Samstag (16 Uhr) beim Auftakt gegen den Rekordmeister Braunschweig Lions gemacht werden. "Kommunikation wird wichtig sein. Ich versuche immer, auf Augenhöhe mit den anderen zu kommunizieren", so Lombardi. "Es sind jeden Tag kleine Aufgaben und die tägliche Arbeit, die mitunter nur zu marginalen Verbesserungen führen. Aber die bringen dich letztlich ans Ziel."
Lombardi soll sie dahin führen, sein Nachname steht zumindest für Erfolg und Titel. Mit dem einstigen NFL-Erfolgscoach Vince Lombardi (fünf Meisterschaften) ist er nicht verwandt, aber Anspielungen stören den 1,93-Meter-Hünen nicht. Sie haben sein ganzes Football-Leben geprägt - wie auch einige Rückschläge.
"Es hat mich als Mensch und Spieler nur gestärkt. Daher versuche ich, immer besser zu sein - egal, ob es auf dem Football-Feld oder mit dem Fahrrad auf dem Weg dorthin ist", macht der Quarterback klar, der sich selbst als "sehr harten physischen Spieler" beschreibt.
Am Herd hat er noch andere Talente bewiesen, zumindest hat es ihm sichtlich geschmeckt. Noch mehr würde das sicherlich nur der Titel Anfang Oktober ...
Titelfoto: Lutz Hentschel