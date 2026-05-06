So will Monarchs-Quarterback Lombardi die Konkurrenz weichklopfen

Dresden - Normalweise werden im Johann Restaurant Elblounge am Dresdner Käthe-Kollwitz-Ufer die Gäste bei tollem Ambiente und Ausblick verwöhnt. Da bleibt kein Wunsch offen! Doch jetzt durfte sich Rocky Lombardi (27) mit Hilfe von TAG24 sogar seinen eigenen erfüllen ...

Gedanken an ein paar Gegner? Beim Fleischklopfen kam Rocky Lombardi (27, r.) unter Anleitung von Johann-Koch Ronny Hofmann (38, l.) auf seine Kosten. © Lutz Hentschel

Denn der neue Quarterback der Dresden Monarchs hat jüngst vor wenigen Wochen mit Humor leicht kritisch auf einem Sponsoren-Event angemerkt, dass er noch immer nicht zu einem Schnitzel eingeladen wurde. "Ich glaube, das ist mein erstes Schnitzel jemals", erklärt der 27-Jährige, als er sein "Meisterwerk" verdrückte.

Die deutsche Kultur ist dem US-Amerikaner wichtig, auch deswegen nimmt Lombardi von Beginn an Deutsch-Unterricht. "Es ist mir wichtig, dass ich mit den Leuten hier kommunizieren kann. Ich darf hier machen, was ich liebe, in diesem wunderschönen Land. Daher ist es mir ein Anliegen, in irgendeiner Art und Weise etwas zurückzugeben und mich in der Stadt zu integrieren."

Und wenn man in den USA neben Bier etwas von Deutschen kennt, dann sind es Bratwurst, Schnitzel & Co. Der Spielmacher der Monarchs durfte selbst Hand anlegen, besonders viel Spaß hatte er wohl beim Weichklopfen. Vielleicht hatte Lombardi da auch schon den ein oder anderen Gegner im Sinn.

Denn auch er weiß, worum es den Königlichen in diesem Jahr wieder geht - den GFL Bowl im Rudolf-Harbig-Stadion am 3. Oktober.