Mentalitäts-Test beim Schlusslicht, doch Ausfall trübt bei Monarchs die Stimmung

Dresden - Gegen die Berlin Rebels ist es kaum aufgefallen und auch bei den Braunschweig Lions am Samstag (16 Uhr) wird es - bei allem Respekt - kein Problem werden. Aber diesen Verlust können die Dresden Monarchs gegen die ganz Großen nicht ohne Ersatz auffangen.

Hermann Schramm (M.) wird den Monarchs den Rest der Saison fehlen. © Eric Münch

Center Hermann Schramm (30) hat sich so schwer am Knie verletzt, dass er in dieser Saison nicht mehr spielen kann. Quarterback Rocky Lombardi (27) fehlt damit ein wichtiger Schutz. Alles andere als ein souveräner Sieg gegen die Lions, wie schon am 9. Mai (47:8) zum Auftakt, wäre ein weiterer Rückschlag.

Trotzdem müssen die Monarchs den Verlust eines ihrer O-Liner erst einmal verkraften. Nicht nur deswegen wird der Kopf im Eintracht-Stadion eine entscheidende Rolle spielen.

"Es sollte niemand auf die Idee kommen, das Spiel auf die leichte Schulter zu nehmen. Unser größter Gegner kann eine gewisse Selbstüberschätzung werden", machte Headcoach Greg Seamon (70) vor dem Spiel klar.

Neben dem Kopf wird der Defense wieder eine entscheidende Rolle zukommen: "Ansonsten ist ihr Quarterback der Schlüssel. Ihn müssen wir unter Kontrolle bringen", so Seamon. In Spiel eins machten sie das nahezu perfekt. Seitdem ist Ryon Thomas (23) aber ins Laufen gekommen - im wahrsten Sinne.