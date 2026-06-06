06.06.2026 19:50 Moss nicht zu stoppen: Monarchs ersticken Berliner Rebellion im Keim

Die Dresden Monarchs haben gegen die Berlin Rebels am Samstag den vierten Sieg im vierten Spiel eingefahren. Montigo Moss überzeugte mit drei Touchdowns.

Von Florian Mentele

Dresden - "Da ist noch Luft nach oben", sagte Montigo Moss nach dem Spiel. Allzu viel allerdings nicht mehr, denn er selbst besorgte nicht nur drei Touchdowns, die Dresden Monarchs ließen am Samstag auch im Derby gegen die Berlin Rebels kaum Spannung aufkommen und holten mit dem 42:14 (7:0, 7:0, 14:7, 14:7) den vierten Sieg im vierten Saisonspiel. Neben der erneut überragenden Defensive klickte es dieses Mal auch in der Offensive hervorragend.

Montigo Moss avancierte gegen Berlin mit drei Touchdowns zum Matchwinner. © Lutz Hentschel Zugegeben, es hätte besser losgehen können. Gleich der erste Drive endete für Quarterback Rocky Lombardi nämlich mit einer Interception kurz vor der Endzone. Insgesamt warf der Spielmacher gleich drei davon - natürlich zu viele. "Wir haben es trotz der drei Interceptions offensiv richtig gut gemacht", befand Headcoach Greg Seamon allerdings. "Das schaffen wir für gewöhnlich nicht, aber das war unser bislang komplettestes Spiel." Den Grundstein legte Moss nach einem starken Lauf von Tofunmi Lala in die gegnerische Hälfte bereits im ersten Viertel (8.), im zweiten Abschnitt ließ er die 7439 Zuschauer im Heinz-Steyer-Stadion dann im Zusammenspiel mit Lombardi bei einem Big Play über mehr als 50 Yards staunen (13.) - 14:0. Dresden Monarchs Defense packt zu: Monarchs nehmen Kiel den Wind aus den Segeln An der Null auf der Anzeigetafel bei den Gästen konnten zunächst weder der irre mobile Quarterback Tyquell Fields, der einigen Sacks entging, noch der zweite Fehlwurf von Lombardi (23.) kurz vor der Pause etwas ändern.

Monarchs Quarterback Rocky Lombardi auf dem Weg zum Touchdown. © Lutz Hentschel

Dresden Monarchs überzeugen gegen Berlin offensiv und defensiv