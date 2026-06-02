Monarchs angeln sich mehrfachen Meister und Rekordhalter

Dresden - Der Auswärtserfolg in Kiel hat gezeigt, wie schnell es gehen kann. Eine falsche Bewegung, fehlende Spannung beim Tackling, oder einfach nur Pech: Schnell können sich Verletzungen einschleichen. Der nächste Neuzugang der Dresden Monarchs soll aber keine Reaktion auf Ausfälle sein.

Defense Coordinator Martin Schmidt (37) hat eine neue Waffe bekommen. © Lutz Hentschel

Die werden von den Königlichen ohnehin nicht kommuniziert. Tatsache ist aber, dass mit Leonardo Matassini (26) und Jonas Schultes (27) zwei Defense-Akteure in Kiel verletzt runtermussten. Ob und wie lange beide ausfallen, wird sich zeigen.

Max von Mühldorfer (24), der heute von den Königlichen vorgestellt wurde, soll für noch mehr Konkurrenz und Flexibilität in der Defensive Line - also der vordersten Verteidigungsreihe - sorgen.

Der Kanadier ist auch noch einmal eine kleine Kampfansage an die Konkurrenz. Denn die Defense ist aktuell das Prunkstück der Monarchs, Eric Hauschild (28) & Co. machten in den ersten drei Partien einen starken Job. Jetzt könnten er und seine Kollegen mehr Verschnaufpausen bekommen.

"Max ist ein sicherer Anker in der Mitte der D-Line und für die Defense. Er ist unglaublich stark und hat ein herausragendes Finish im Pass Rush. Mit seiner Verpflichtung haben wir mehr Möglichkeiten für die Bewegung in der D-Line", macht Defense Coordinator Martin Schmidt (37) klar.