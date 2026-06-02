Monarchs angeln sich mehrfachen Meister und Rekordhalter
Dresden - Der Auswärtserfolg in Kiel hat gezeigt, wie schnell es gehen kann. Eine falsche Bewegung, fehlende Spannung beim Tackling, oder einfach nur Pech: Schnell können sich Verletzungen einschleichen. Der nächste Neuzugang der Dresden Monarchs soll aber keine Reaktion auf Ausfälle sein.
Die werden von den Königlichen ohnehin nicht kommuniziert. Tatsache ist aber, dass mit Leonardo Matassini (26) und Jonas Schultes (27) zwei Defense-Akteure in Kiel verletzt runtermussten. Ob und wie lange beide ausfallen, wird sich zeigen.
Max von Mühldorfer (24), der heute von den Königlichen vorgestellt wurde, soll für noch mehr Konkurrenz und Flexibilität in der Defensive Line - also der vordersten Verteidigungsreihe - sorgen.
Der Kanadier ist auch noch einmal eine kleine Kampfansage an die Konkurrenz. Denn die Defense ist aktuell das Prunkstück der Monarchs, Eric Hauschild (28) & Co. machten in den ersten drei Partien einen starken Job. Jetzt könnten er und seine Kollegen mehr Verschnaufpausen bekommen.
"Max ist ein sicherer Anker in der Mitte der D-Line und für die Defense. Er ist unglaublich stark und hat ein herausragendes Finish im Pass Rush. Mit seiner Verpflichtung haben wir mehr Möglichkeiten für die Bewegung in der D-Line", macht Defense Coordinator Martin Schmidt (37) klar.
Die Dresden Monarchs haben sich mithilfe eines alten Bekannten ein echtes Kraftpaket geangelt
Mühldorfer ist ein echter Rekordmann. Der 24-Jährige hat 2023 bei den Panamerikanischen Juniorenspielen die Goldmedaille im Gewichtheben gewonnen und ist da auch vierfacher kanadischer Juniorenmeister.
Das 1,86 Meter große und 131 Kilogramm schwere Kraftpaket hat sich beim Combine für die kanadische Football-Liga (CFL) mit einem Rekord im Bankdrücken (34 Wiederholungen mit 100 kg) für die Calgary Stampeders empfohlen.
Am College zuvor kam er für die Western University in 31 Spielen auf 64 Tackles, 8,5 Tackles for Loss, vier Sacks sowie auf einen Forced Fumble und zwei Fumble Recoveries - neben dem Gewichtheben.
Nicht ausgeschlossen übrigens, dass ihn ein alter Bekannter von Dresden und den Monarchs überzeugt hat: Receiver Tommy Wilson (25), der hier 2023 auf Touchdown-Jagd ging, trainierte 2025 in Calgary mit.
"Ich habe unfassbar viele positive Dinge über Dresden und die Monarchs gehört. Als die Anfrage kam, musste ich daher nicht lange überlegen", wird der Neue zumindest zitiert.
Und: "Ich freue mich auf frenetische Fans sowie ein großartiges Team und werde alles dafür geben, dass dieser Pokal am 3. Oktober in Dresden bleibt."
Titelfoto: Lutz Hentschel