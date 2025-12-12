GFL Bowl 2026: Warum Dresden alternativlos ist und was die Fans erwartet

Dresden - Warum wieder Dresden ? Weil es aktuell keinen besseren Standort für den GFL Bowl gibt! Das Finale um die Krone im deutschen American Football findet auch 2026 wieder im Rudolf-Harbig-Stadion statt. Kaum verwunderlich, denn im Oktober 2025 wurden neue Maßstäbe gesetzt.

Sportbürgermeister Jan Donhauser (56, CDU, l.) und Stadionmanager Ronald Tscherning (r.) haben das Finale wieder nach Dresden geholt. © Jens Maßlich

"Das ist natürlich auch für uns der ausschlaggebende Grund gewesen, nicht lange darüber nachzudenken, was wir nach Dresden machen. Ein Riesen-Dank aus Sicht des Footballsports geht wirklich an die Stadt und an ihre sportbegeisterten Fans. Die Dresdner haben mit ihren Füßen abgestimmt. 22.000 Fans hätten wir niemals für möglich gehalten", gesteht Fuad Merdanovic.

Der Präsident des American Football Verbands Deutschland (AFVD) macht klar: "Für uns war es fast schon alternativlos, auch weil die Stadt eine große Rolle spielt."

Und damit noch mehr Fans als zuletzt ihren Weg ins Stadion finden, wird der GFL Bowl 2026 bereits am 3. Oktober ausgetragen. Stadionmanager Ronald Tscherning:

"Wir haben Football, wir haben ein Finale an einem Feiertag: Mehr geht nicht und es gibt keine Ausreden. Alle ab ins Stadion!"

Mit 75.000 Euro beteiligt sich die sächsische Landeshauptstadt am Endspiel nächstes Jahr - weil das 2025 bereits eine "große Wertschöpfung und Werbung" war, so Sportbürgermeister Jan Donhauser (56, CDU).