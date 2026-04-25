Monster-Generalprobe der Monarchs! 61 Punkte fürs gute Gefühl

Markkleeberg - Der erste Anzug passt so weit, nimmt man zumindest die Generalprobe der Dresden Monarchs vom Samstagnachmittag bei den Leipzig Lions. Denn die haben die Königlichen ziemlich deutlich mit 61:7 (27:0, 13:0, 7:0, 14:7) gewonnen. Die erste Reihe der Offense und Defense spielte die ersten beiden Viertel.

David Moore III. (l.) machte seine ersten beiden Touchdowns für die Monarchs. © Leo Ziems

"Der Sinn des Spiels war, zu zeigen, dass wir auswärts fahren, aus dem Bus aussteigen und dann organisiert sowie ohne große Fehler spielen können", erklärt Headcoach Greg Seamon, der zugibt:

"Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem, was wir heute gemacht haben. Es war eine herausragende Leistung von der ersten Mannschaft. Aber natürlich gab es ein paar kleine Dinge, die wir besser machen wollten."

Perfekt war das gegen den GFL2-Club aus der Messestadt mit Sicherheit noch nicht und die Coaches haben hier und da einiges auszusetzen, aber das Positive überwiegt doch deutlich. Zum Beispiel: Immer, wenn die Offense der Monarchs in der ersten Halbzeit auf dem Feld war, punktete sie auch.

Running Back David Moore III. schaffte das per Lauf (4.) und angeworfen von Rock Lombardi (14.). Außerdem fand der US-Quarterback auch noch zweimal Montigo Moss (10./23.), der auf dem Weg in die Endzone der Leipziger nicht aufzuhalten war.

Der Rest der großen Show gehörte aber eindeutig der Defense. Erst der geblockte Field-Goal-Versuch, den Jason Denneboom (8.) bis zum Touchdown trug.