Achtung, es wird schmutzig! Monarchs haben fiese Rebels zu Gast

Dresden - "Wir müssen uns physisch und mental auf eine sehr große Herausforderung einstellen", macht Greg Seamon (70) unmissverständlich klar. Denn beim nächsten Gegner der Dresden Monarchs am heutigen Samstag (16 Uhr) ist der Name Programm.

Wenn die Rebels zu Gast sind, geht es immer zur Sache. Emotionen müssen kontrolliert werden. © Foto: Lutz Hentschel

Die Berlin Rebels sind zu Gast im Heinz-Steyer-Stadion, und wenn die Hauptstädter spielen, dann geht es zur Sache.

Nicht immer mit fairen Mitteln, wie auch die vergangene Woche gezeigt hat. Rick Baunacke (39) schlug seinen Gegenspieler der Schwäbisch Hall Unicorns ins Gesicht, nachdem er ihm den Helm runtergezogen hatte.

Er wird in Dresden fehlen, wurde nur für ein Spiel gesperrt. Monarchs-Quarterback Brock Domann (27) bekam im August 2024 nach ein paar Hieben auf den Helm eines Rebels, der ihn zuvor dauerprovozierte, gleich drei Partien aufgebrummt.

Berlin probiert es mit allen Mitteln, gern auch im Rücken der Schiedsrichter. Die werden definitiv am Samstag gefordert sein, denn der Gast steht bereits massiv unter Druck.