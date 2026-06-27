40 Grad in Potsdam: Monarchs gewinnen royalen Heat Bowl

Potsdam - Heiß, heißer, Sportpark Luftschiffhafen Potsdam! Das letzte Spiel der Dresden Monarchs vor der Sommerpause bei den Potsdam Royals entwickelte sich zur Hitzeschlacht der Superlative. Mit einem 24:22 (10:6, 7:0, 0:3, 7:13) entschieden die Sachsen den Heat Bowl für sich - und wahren durch den siebten Sieg im siebten Spiel ihre weiße Weste.

Auch für Interception-Fänger Lucas Masero gab es kein Entkommen aus der Potsdamer Hitze. Der Kühlbeutel im Nacken half bei fast 40 Grad zumindest ein wenig. © Leo Ziems

Ein paar schattenwerfende Zeppeline hätten im Potsdamer Sportpark in jedem Fall geholfen. Zum ursprünglich geplanten Kick-off um 16 Uhr ließ sich keine einzige Wolke am Brandenburger Himmel blicken und das Thermometer zeigte unglaubliche 40 Grad Celsius. Nur etwa 90 Kilometer südwestlich an der Wetterstation in Möckern-Drewitz (Sachsen-Anhalt) gab es bei 41,5 Grad sogar den nationalen Hitzerekord.

Nur vernünftig also, dass das Football-Ei da noch nicht durch den Luftschiffhafen geworfen und getragen wurde. Fraglich blieb letztlich nur, ob die Bedingungen zur insgesamt vier Mal (!!!) verlegten Startzeit um 18.30 Uhr bei immer noch 38 Grad so viel besser für alle war.

Football gespielt wurde in Potsdam dann aber tatsächlich noch. Und da hatten die Dresdner den kühleren Kopf: Cornerback Lucas Masero lieferte das erste Big Play. Der Spanier antizipierte einen Pass von Royals-Quarterback Xeavier Bullock - Interception (3. Minute) kurz vor der eigenen Endzone.

Der nächste große Moment ging auf die Kappen von Rocky Lombardi und Tigo Moss. Ein 44-Yard-Pass des Quarterbacks landete bei seinem favorisierten Wide Receiver, der direkt in die Endzone lief (6. Minute). Kicker Florian erhöhte auf 7:0.