Teuer erkaufter Sieg? Monarchs droht Ausfall von Ghandi!

Bhavya Ghandi (19, l.) war zuletzt richtig gut drauf. Jetzt könnte er ausfallen. © Lutz Hentschel

Die Freude ist getrübt, obwohl die Königlichen im OPTIMA Sportpark beim Angstgegner Schwäbisch Hall gewannen.

Der Fluch ist dank der drei Touchdowns von Nico Barrow (22, 7./23.) und Ethan Janto (24, 20.) sowie der Extrapunkte von Florian Finke (28) mit 21:12 gebrochen.



"Beide Mannschaften haben nur einen kleinen Teil ihres Playbooks gespielt, ohne zu viel zu offenbaren, was man noch in den Playoffs braucht. Da sind noch ein paar Geheimnisse unter Verschluss geblieben", erklärt Monarchs-Headcoach Greg Seamon (69) mit Blick auf ein mögliches Wiedersehen im Halbfinale.

Das Spiel hatte für die anstehende Endrunde keinen Wert, auch ein Grund, weswegen die überschwängliche Party wohl ausfiel.

Und so hat der ein oder andere auf dem Heimweg vielleicht mit dem mobilen Endgerät mal in Straubing vorbeigeschaut, wo die Spiders sich den dritten Platz in der Südstaffel sicherten und somit als nächster Gegner der Monarchs im Viertelfinale am 21. September im Heinz-Steyer-Stadion vorbeischauen.