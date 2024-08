Monarchs ziehen Konsequenzen! "Können so etwas nicht gutheißen"

"Wir als Dresden Monarchs können so etwas nicht gutheißen. Als Verein leben wir Fairplay auf und neben dem Platz. Brock hat uns mit dieser Aktion nicht nur auf dem Feld einen Bärendienst erwiesen. Das Verhalten passt in keiner Weise zu dem, wie wir den Football-Sport leben und lieben. Allerdings hat er seinen Fehler eingesehen und sich bereits beim gesamten Team entschuldigt", wird Präsident Sören Glöckner (57) darin zitiert.

Beide waren nach dem ersten Touchdown mit dem Berliner Leon Klosowicz (26) in eine "Schlägerei" - wie es die Schiedsrichter formulierten - geraten.

Denn nach den ersten beiden Touchdowns von Running Back Nico Barrow (22) sah es eigentlich ziemlich schnell so aus, als würden die Königlichen den neunten Saisonsieg einfahren.

Quarterback Brock Domann (25) ist sich seines Fehlers bewusst und zeigt sich reumütig. © Lutz Hentschel

Wie lange Domann vom Verband gesperrt wird, ist noch offen. Trotzdem haben die Monarchs bereits Konsequenzen aus dem Vorfall gezogen und einen neuen Quarterback verpflichtet.

Er soll bereits am morgigen Montag in der sächsischen Landeshauptstadt eintreffen und das Team in einer Woche bei der Eröffnung des umgebauten Heinz-Steyer-Stadions anführen.

"Mir tut das, was da passiert ist, unglaublich leid. Ich habe für einen kurzen Moment die Kontrolle verloren und bin bereit, dafür die Konsequenzen zu tragen. Ich hätte nicht auf die Tätlichkeit des Berliner Spielers reagieren dürfen. Ich bin damit meiner Führungsrolle nicht gerecht geworden und möchte mein Team um Entschuldigen bitten", zeigt sich Domann reumütig.

"Gleichzeitig möchte ich aber die Monarchs bei ihrem ambitionierten Ziel weiterhin unterstützen und werde dem neuen Quarterback mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich möchte mich aber nicht nur bei meinem Team, sondern insbesondere unseren fantastischen Fans und unseren Sponsoren entschuldigen. Ich werde alles daransetzen, die Saison erfolgreich zu beenden."